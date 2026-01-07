Llegan los primeros deportados del año

Los primeros 121 mexicanos deportados vía aérea de Estados Unidos arribaron a Tapachula en las últimas horas. Fueron recibidos por las autoridades federales y estatales en el marco del programa “Repatriación Digna” y “México te Abraza”.

El año pasado sumaron en total más de 12 mil los recibidos en el Centro de Atención a Repatriados (CAR), con lo que esta ciudad se consolida como uno de los principales puntos de recepción de nacionales.

De acuerdo con los reportes del Instituto Nacional de Migración (INM), de la nación vecina del norte en el 2025 fueron retornados 142 mil 706 mexicanos, a quienes se les brindó atención humanitaria y apoyo para llegar a sus lugares de origen.

Vía aérea

En un avión procedente de Texas que arribó al Aeropuerto Internacional de Tapachula, arribaron los 121 mexicanos, quienes fueron trasladados al CAR, en donde se les brindó atención integral como orientación legal, asistencia básica y canalización a programas federales, garantizándoles un retorno ordenado y seguro.

Tapachula es una de las ciudades que Estados Unidos tiene consideradas para la repatriación de mexicanos deportados por la vía aérea, junto con Villahermosa, Tabasco y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Se aclaró que la mayoría de los deportados son de diferentes estados de la República, que incluye a chiapanecos.