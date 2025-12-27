Llegan más de 300 mil vacunas; existe una alta demanda

Debido a la alta demanda que hay de la ciudadanía con el proceso de vacunación, Chiapas recibió un lote que supera más de 300 mil vacunas, las cuales están destinadas para atender a la población en la prevención del sarampión y otras enfermedades.

Estos insumos médicos se recibieron en la Red de Frío con la que cuenta el estado para cuidar los biológicos que sé usarán para prevenir padecimientos que se presentan en la temporada invernal.

Compromiso

El nuevo embarque de vacunas, destacó la Secretaría de Salud, refleja la corresponsabilidad de las familias chiapanecas y su compromiso para protegerse de las enfermedades.

Recientemente se compartieron algunas cifras en relación a la vacunación, alcanzando 16 mil 693 dosis en tres días.

Tan solo para la capital chiapaneca fueron dos mil 597 dosis suministradas. “Gracias al compromiso de la población y al trabajo del personal de salud, seguimos fortaleciendo la protección contra el sarampión”, detalló la Secretaría a cargo de Omar Gómez Cruz.

Para varias enfermedades

Sobre la cantidad de dosis recibidas, el primer envío fue de 165 mil 560 vacunas de SR y SRP, destinadas a la contención del sarampión, que es un virus de muy alto contagio.

En otra remesa se recibieron vacunas contra neumococo, tétanos, difteria, tos ferina y hepatitis A. Todos estos insumos de salud se estarán llevando a todas las jurisdicciones sanitarias, bajo el protocolo necesario.

En suma, son alrededor de 309 mil biológicos, los cuales permitirán “completar esquemas de vacunación y la prevención de enfermedades propias de la temporada invernal”.

La demanda de la población ha sido alta, y se están suministrando en diversas zonas de la entidad entre 15 y 20 mil dosis de todos los biológicos; tan solo para sarampión de 5 a 6 mil dosis.