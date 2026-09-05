Llegan más de mil 200 repatriados en cinco días

La deportación de mexicanos de Estados Unidos se ha incrementado y solamente en esta semana, han arribado a Tapachula nueve vuelos con 278 personas, reportaron las autoridades.

De acuerdo con los reportes, el lunes llegó un vuelo, el martes tres, el miércoles tres y el jueves dos, con un promedio de 141 connacionales cada uno.

México te abraza

Los reportes indican que los aviones partieron de diversas ciudades norteamericanas, principalmente de Texas, Arizona y Luisiana.

Tras su arribo al Aeropuerto Internacional de Tapachula, los mexicanos son trasladados en autobuses al centro de atención del programa México te Abraza, localizado en el Estadio Olímpico.

Ahí reciben atención en materia de salud y se les documenta, otorgándoles además una tarjeta con recursos de dos mil pesos para que puedan retornar a sus lugares de origen.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración (INM), desde enero del año pasado al 30 de agosto, han sido deportados de Estados Unidos 281 mil 777 mexicanos, siendo Tapachula uno de los principales lugares de recepción.