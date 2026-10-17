Llegan más deportados de Estados Unidos

Seis vuelos procedentes de Estados Unidos trajeron consigo a 690 mexicanos deportados, los cuales arribaron en un lapso de ocho días al Aeropuerto Internacional de Tapachula.

Las aeronaves procedían de lugares como El Paso, Texas, Jacksonvile, Luisiana, Florida y Alexandría detallaron las autoridades.

Se explicó que las deportaciones se deben al reforzamiento de la política antiinmigrantes del presidente de Donald Trump, que además ha lanzado advertencias que no permitirá el ingreso de personas que lleguen en caravanas.

Tras su arribo al aeropuerto, los mexicanos repatriados son trasladados al Centro de Atención del programa "México te Abraza" ubicado en el estacionamiento del Estadio Olímpico de Tapachula, en donde los documentan y les entregan una tarjeta con recursos para que puedan retornar a sus lugares de origen.

Esta ciudad fronteriza se ha convertido en uno de los principales puntos de recepción de mexicanos deportados de Estados Unidos que llegan vía aérea, sumando poco más de 20 mil en lo que va del año.