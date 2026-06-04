Llegan obras a José Castillo Tielmans

El presidente Ángel Torres puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Francisco I. Madero y la avenida Gral. Joaquín Miguel Gutiérrez, en la colonia José Castillo Tielmans. Esta acción contempla más de 240 metros lineales y representa justicia social para quienes durante décadas anhelaron una vialidad digna y segura.

Será una obra integral con servicios básicos, alumbrado público, banquetas, jardineras, señalética y pintura en fachadas, como parte del programa Calles Felices.

Este proyecto fortalecerá la conectividad, movilidad e imagen urbana, pero sobre todo, es justicia social para las y los habitantes.

Al señalar que con esta obra se cumple un compromiso más con las y los tuxtlecos, el alcalde capitalino explicó que hoy se trabaja en unidad, con la participación de las y los vecinos, a través de comités, quienes deciden y priorizan las obras más urgentes de las colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos.