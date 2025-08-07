Llegan otras 11 mil toneladas de maíz a Puerto Chiapas

Proveniente de Tolobampo, Sinaloa, el buque granelero M/V Nomadic Hjellestad realizó su arribo a Puerto Chiapas trayendo consigo casi 11 mil toneladas de maíz.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) informó que es la segunda ocasión en un mes que esa embarcación ingresa al puerto fronterizo chiapaneco, para descargar 10 mil 969 toneladas del grano básico.

Afirmó que con ello se fortalece una de las líneas de negocio que ha presentado mayor dinamismo, como es el manejo de granel agrícola.

Con ello Puerto Chiapas sigue consolidándose como un punto estratégico para el comercio marítimo y el desarrollo logístico del sur del país.

La misma embarcación, hizo su arribo el pasado 11 de julio, también procedente de Topolobampo, Sinaloa y en esa ocasión descargó 11 mil 441 toneladas de maíz blanco.