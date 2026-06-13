Llegan otras 15 mil toneladas de maíz

Trayendo consigo 15 mil toneladas de maíz, hizo su arribo a Puerto Chiapas el buque granelero M/V Tocayo, procedente de Topolobampo, Sinaloa.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), dio a conocer que el grano básico es descargado en la terminal de carga, para luego ser trasladado vía terrestre a su destino final.

De acuerdo con un comunicado, “esta operación fortalece la actividad logística y comercial del puerto”.

Estableció que Puerto Chiapas se consolida como un punto estratégico para el manejo de carga agrícola en el sureste de México.

Economía

Asimismo, asegura que contribuye al desarrollo económico de la región e impulsa la competitividad portuaria mediante operaciones eficientes, seguras y de calidad.

La llegada del granelero se suma a otros más que en los últimos días arribaron para trasladar azúcar chiapaneca hacia los Estados Unidos y descargar balasto procedente de China.

Por Puerto Chiapas también se envía banano chiapaneco hacia la Unión Americana, además de la llegada de cruceros y barcos atuneros.