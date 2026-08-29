Llegan otras 2 mil toneladas de aceite a Puerto Chiapas

Otro buque cargado con dos mil toneladas de aceite crudo de soya arribó a Puerto Chiapas, con lo que suman siete en lo que va del año y 16 mil 044 toneladas del producto descargado.

Procedente de Puerto Quetzal, Guatemala, la embarcación M/V Bochem Walbis Bay ingresó sin contratiempos al muelle de carga, según informó en un comunicado la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

Con ello, se continúa fortaleciendo el movimiento de carga y conectividad comercial con Centroamérica.

“Esta importante línea de negocio continúa fortaleciéndose y contribuye a la diversificación de las operaciones portuarias, impulsando el desarrollo económico y logístico del sur-sureste de México”, sostuvo el organismo.

Punto estratégico

El anterior buque con aceite desgomado de soya hizo su arribó el 23 de julio pasado y el producto fue trasladado en tráilers con contenedores a las instalaciones de la empresa procesadora Inelac, ubicada en la zona.

Con ello, apuntó, Puerto Chiapas incrementa paulatinamente su capacidad y se consolida como un punto estratégico para el comercio marítimo nacional e internacional.