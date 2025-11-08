Llegan otras 40 mil toneladas de balastro

Con 40 mil toneladas de balastro que será utilizado en la construcción de la Línea K del ferrocarril Interoceánico, arribó a Puerto Chiapas el buque granelero M/B Capalbio.

Esta es la embarcación más grande en su tipo que ha ingresado; se trata de un buque de carga general, con una eslora (largo) de 200 metros y manga (ancho) de 32.25 metros, además de un tonelaje muerto de 60 mil 384.

Megaproyecto

La Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona), precisó que Puerto Chiapas forma parte estratégica del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Con este, son cuatro buques graneleros con material de balastro que arriban a Puerto Chiapas, con lo que “reafirma su compromiso con el fortalecimeinto logístico y el desarrollo de infraestructura portuaria que impulsa la conectividad y competitividad del sur-sureste del país”, precisó.

La Línea K se construye en tres tramos, de Ciudad Ixtepec, Oaxaca, a Tonalá, en donde ya se realizan pruebas de circulación del tren de carga; la segunda etapa es de Tonalá a Huixtla y la tercera de Huixtla a Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala y su ramal a Puerto Chiapas.

El balastro que está ingresando por la vía marítima al puerto chiapaneco es precisamente para los trabajos del ferrocarril, que unirá a los dos océanos Pacífico y Atlántico, con lo cual se busca fortalecer la economía y el desarrollo regional.