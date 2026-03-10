Llegan toneladas de balastro a Puerto Chiapas

Un total de 39 mil 998 toneladas de balastro, que son utilizadas en la construcción de la Línea K del ferrocarril Interoceánico, arribaron vía marítima a Puerto Chiapas.

El buque granelero Genco Mantis, transportó el producto que es descargado en el muelle especializado para tal fin, informó la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona).

De acuerdo con la información, el material es parte de los insumos que se utilizan para la terminación de los trabajos de la Línea K del tren.

Este proyecto de infraestructura, fortalecerá la conectividad ferroviaria desde Puerto Chiapas hacia la frontera de Ciudad Hidalgo y Salina Cruz, Oaxaca, con lo que se impulsará el desarrollo logístico y económico de la región.

Punto estratégico

La Asipona asegura que Puerto Chiapas continúa consolidándose como un punto estratégico para el movimiento de cargas y el desarrollo de proyectos prioritarios en el sureste de México.

Es por la vía marítima que en los últimos meses han arribado importantes cargas de balastro.