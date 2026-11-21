El gobierno de Chiapas tendrá un nuevo helicóptero Black Hawk para 2027. La unidad se sumará a todo el equipo con el que se cuenta para mantener la vigilancia y el orden en la entidad, resaltó el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño.

Entrevistado sobre el tema, el también piloto aviador destacó que Chiapas se ha ubicado en el primer lugar de las entidades en donde menos delitos de alto impacto se cometen en el país.

Otro de los avances que se tienen a nivel local es que hay cero robos en carreteras, tema que ha sido ratificado por el sector del transporte, en el sentido de que ahora dichas vías son seguras.

Vigilancia

Aparicio Avendaño comentó que aunque Chiapas comparte frontera con varios estados del país, no se ha permitido el ingreso de ningún grupo delictivo.

"Hoy Chiapas es seguro, es un destino que puedes transitar en los 124 municipios", complementó. En el territorio local, aseguró, a todos las zonas el personal de seguridad ha podido ingresar.

El helicóptero Black Hawk que llegará próximamente se sumará al estado de fuerza de tarea del gobierno local para fortalecer la paz.

Adquisición

El secretario señaló que en enero comenzarán todos los procesos de compra y, a partir esa fecha, el helicóptero podría arribar a Chiapas en los próximos dos o tres meses.

El costo beneficio de la aeronave ha sido la diferencia para tener paz en el estado, además de que se trata de un equipo que no pueden igualar los grupos delictivos.

Finalmente, Aparicio comentó que muchas veces los delincuentes tienen mejor armamento y hasta capacitación (pero ahora no es el caso de Chiapas), pero esos grupos no pueden igualar el poder aéreo y son herramientas que se ocupan para los operativos de alto impacto.