Llegará programa Viviendas del Bienestar a Comitán

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), confirmó que el programa de Vivienda para el Bienestar llegará a Comitán y para ello, se activarán puntos de ventas.

Las actividades están programadas a realizarse del 23 al 31 de marzo, en las instalaciones del fraccionamiento “Infonavit Bella Vista”.

Ahí las personas podrán acercarse para conocer todo lo referente a las casas que formarán parte del programa.

“Las personas también podrán recibir información sobre las características y los requisitos para acceder a uno de estos inmuebles”, informó el Infonavit.

Con lo antes señalado, quienes cotizan en el Instituto podrán conocer la forma de construcción y tener toda la información de cómo pueden comprar.

Dirección

Está contemplado que a lo largo de varios días, de lunes a sábado, la ciudadanía se acerque a recibir orientación sobre el tema. La dirección para conocer la estrategia es sobre 15ª avenida Poniente Sur #615, entre las calles de Cedro y Pino, colonia Concepción Bella Vista.

Para brindar estos beneficios a las usuarias y usuarios, deben cumplir algunas disposiciones: tener cuando menos seis meses en el centro laboral, además de ganar entre uno y dos salarios mínimos y no tener crédito hipotecario con el Infonavit.

Actualización de datos

“Es importante que las y los derechohabientes interesados en una de las viviendas de este programa, actualicen sus datos personales: teléfono, correo electrónico y dirección, en Mi Cuenta Infonavit (www.micuenta.infonavit.org.mx) o en los centros de servicio; en estos últimos también podrán conocer la oferta de vivienda disponible en su localidad”, remarcó el Instituto.

Se detalló que se están realizando acciones que permitan a la población tener oportunidades reales para hacerse de un patrimonio seguro y de manera planificada.