Llegará Zona Metropolitana al millón de habitantes

La presidenta de la Comisión de Hacienda y de la Comisión Especial de Zonas Metropolitanas en el Congreso del Estado, María Mandiola, señaló que la Zona Centro de Chiapas deberá retomar su vocación comerciante para reposicionar su desarrollo económico, pues en breve la zona llegará al millón de habitantes.

Recordó que, mediante el Decálogo Metropolitano se plantean nuevas rutas colaborativas entre Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Chiapa de Corzo, San Fernando y Suchiapa, con este acuerdo las autoridades municipales intercambiarán proyectos, crecimiento y dinamismo de la metrópoli.

Reto

Este crecimiento poblacional y la necesidad de servicios, comunicación y economías, representan un reto contrarreloj.

Dijo que los puntos prioritarios son: la creación de la Ley Metropolitana, un Instituto Metropolitano de Planeación, con la finalidad de construir soluciones de largo plazo con especialistas y la ciudadanía.

Asimismo, un Fondo de Desarrollo Metropolitano, que permitirá aterrizar recursos a temas y proyectos estratégicos y la creación de la Beca Metropolitana, para impulsar la formación de alto nivel de jóvenes con especial énfasis en emprendimiento, ciencia y tecnología.

De la misma manera se necesita un pacto empresarial por la prosperidad, como acuerdo de corresponsabilidad público-privada para elevar los niveles de inversión y el fortalecimiento de oportunidades de empleo formal y vivienda. Finalmente un pacto ciudadano por la sustentabilidad y el derecho a la ciudad, que incluya un plan por la movilidad metropolitana, con sectores del transporte y ciudadanía para diseñar un nuevo sistema, seguro y sustentable.