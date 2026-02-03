Llegarán más de 100 mil libros a escuelas

“Tal vez no contamos con muchas tecnologías, pero sí con libros. Entre sus páginas hay mundos por descubrir, y eso despierta la curiosidad de nuestras alumnas y alumnos. Nuestro compromiso es acompañar y fortalecer ese interés”, compartió Maribel del Carmen Hernández Suárez, directora técnica de la Escuela Primaria Leona Vicario de Santiago El Pinar.

En el marco de la visita del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y del secretario de Educación, Roger Mandujano Ayala, al municipio de Santiago El Pinar, más escuelas fueron beneficiadas con el programa Leyendo por la paz, una iniciativa que busca incentivar el gusto por la lectura y fortalecer la conciencia crítica desde las primeras etapas de formación.

Fortalecimiento educativo

Este programa representa un paso firme para acercar los libros a más escuelas de Educación Básica, bajo la visión del Lekil Kuxlejal (Buen Vivir), promoviendo el bienestar integral y el fortalecimiento educativo de las comunidades escolares.

La directora destacó el trabajo cotidiano que realizan las y los docentes para impulsar la lectura frente a los retos que plantean las nuevas tecnologías. “Nos emociona mucho recibir estos libros, especialmente porque nuestra escuela es nueva. Son una gran aportación para nuestra biblioteca y un apoyo muy valioso para las y los estudiantes de una comunidad tsotsil, ya que fortalecen su aprendizaje y los procesos de lectoescritura en español”, señaló.

Finalmente, agradeció que se haya tomado en cuenta a su comunidad y a las escuelas de la región. “Así, nuestras niñas y niños pueden aprender, soñar y crecer entre las páginas de estos libros”, expresó, al recibir una dotación de más de treinta ejemplares impresos del Fondo de Cultura Económica.

Desde la Secretaría de Educación, coordina el impulso a la lectura se concibe como una herramienta fundamental para acompañar a las infancias en su desarrollo, fortalecer su pensamiento y abrirles caminos de imaginación y conocimiento, con el compromiso de acercar los libros a cada comunidad y sembrar, desde hoy, el gusto por aprender y la certeza de que la educación transforma vidas desde sus primeras páginas.