Llegó la justicia a la Bienestar Social

Para las y los vecinos la obra de rehabilitación del drenaje de la avenida Miguel Hidalgo en la colonia Bienestar social, es un acto de justicia, toda vez que desde 1981 no había recibido mantenimiento ni rehabilitación, con lo que se corregirá la filtraciones, fugas y colapso de las tuberías de la zona.

También significa el cumplimiento de la palabra del presidente municipal Ángel Torres, pues platicó con las y los habitantes, lo prometió y hoy, dijeron, “está cumpliendo su palabra con el banderazo de inicio a los trabajos de rehabilitación del sistema de drenaje de esta zona”.

En este sentido, el alcalde capitalino explicó que el proyecto contempla suministro e instalación de más de 140 metros lineales de tubería de ocho pulgadas de diámetro, así como la rehabilitación de 16 descargas y registros sanitarios, con lo que se mejorarán los servicios básicos y la calidad de vida de las familias.