Llegó la justicia para Beany

A casi cuatro meses de que Beany Guadalupe “N” fue hallada dentro de un automóvil con un impacto de bala en la cabeza en el municipio de Tapachula, finalmente fue detenido el presunto feminicida José Manuel “N” en Guasave, Sinaloa, un hecho de justicia que de acuerdo con la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González, se debe reconocer.

La captura fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien informó que la detención se logró gracias a labores de inteligencia que permitieron ubicar un inmueble donde el sospechoso se ocultaba.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, entre otras dependencias.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas ofrecía una recompensa de hasta 500 mil pesos por información que llevara a su paradero.

“Por fin se le hace justicia a esta víctima”, señaló Vázquez González, al tiempo que destacó la política de la actual administración de “cero tolerancia y cero impunidad”.

La funcionaria hizo un llamado a la ciudadanía para continuar denunciando los casos de violencia, como parte de la estrategia de prevención que impulsa la administración estatal.

“Hemos acatado las indicaciones que se nos han dado, de trabajar fuertemente en la prevención, en la denuncia y sobre todo tener un trabajo coadyuvado interinstitucional”, explicó Vázquez González.

Acompañamiento

En cuanto al acompañamiento brindado a la familia de Beany durante estos meses de búsqueda de justicia, Marian Vázquez detalló que se dio acompañamiento al pendiente de la situación a través del Centro Libre en Tapachula, sin entorpecer los procesos judiciales.

Finalmente, reiteró el exhorto a las mujeres a confiar en las autoridades y denunciar para garantizar una vida libre de violencia.