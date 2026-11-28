En los alrededores del parque Central de Tuxtla Gutiérrez, cientos de familias se reunieron para presenciar el Desfile de las Culturas “El Mequé”. Entre fotografías, aplausos y muestras de emoción, niñas, niños y adultos disfrutaron de cada representación, mientras los participantes avanzaban orgullosos de sus raíces, portando vestimentas, música y expresiones que forman parte de la historia de sus comunidades.

Identidad

Cada delegación tuvo su momento para mostrar un poco de la cultura de su municipio, es por ello que el recorrido se convirtió en un encuentro de tradiciones, en el que la diversidad de Chiapas pudo apreciarse a través de sus danzas, colores y costumbres.

El programa también contó con la presencia del gobernador del Estado, Eduardo Ramírez Aguilar, quien participó en la inauguración del desfile, acompañado por el secretario de Turismo, Segundo Guillén; la diputada presidenta del honorable congreso del Estado de Chiapas, Marcela Castillo, y otras autoridades estatales.

Contingente

El recorrido partió del parque Central y avanzó por la avenida Central hasta llegar al parque Bicentenario, donde continuaron las actividades de esta gran celebración.

Así, entre música, aplausos y el orgullo de representar a sus municipios, las 32 delegaciones hicieron de las calles de la capital un espacio de encuentro para celebrar las raíces y la riqueza cultural de Chiapas.