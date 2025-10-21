Llenan de cultura al parque central

Este 20 de octubre, más de 20 emprendedores participaron en la Expo Venta Artesanal y Cultural Tuxtla Vive, un evento organizado por el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) y el Instituto de la Juventud (Injuve) ITAC; con el propósito de impulsar el comercio local y difundir la cultura chiapaneca.

Los asistentes disfrutaron de la venta de alimentos, artesanías y presentaciones artísticas en la explanada del parque central.

Desde la mañana, más de 20 emprendedores instalaron sus stands para ofrecer alimentos típicos, piezas artesanales, textiles hechos a mano, joyería, miel, productos naturales, pinturas y accesorios.

El evento tuvo el propósito de fortalecer la economía creativa y brindar espacios de venta a jóvenes y familias dedicadas al emprendimiento.

“Yo vendo bordados hechos a mano por mi mamá y mis tías. Estos lugares nos ayudan mucho porque no tenemos tienda física, y aquí la gente ve nuestro trabajo. Hay quienes se llevan grandes prendas y otros algo pequeño, pero todo es importante”, comentó María Gómez, artesana de textiles tradicionales.

Por su parte, el ITAC señaló que estas expos buscan promover el consumo local, rescatar las tradiciones y brindar plataformas para que artistas y emprendedores tengan visibilidad y oportunidades de ingresos.