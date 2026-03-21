Llenan de vida al Parque Santo Domingo

Con aromas a antojitos tradicionales, colores vibrantes y el talento de manos chiapanecas, se llevó a cabo la Expo Artesanal y Cultural “Tuxtla Vive” en el Parque Santo Domingo, un evento que reunió a decenas de productores, artesanos y cocineras locales.

Desde temprana hora, visitantes recorrieron los distintos stands instalados en el parque, donde se ofrecieron productos como textiles bordados a mano, joyería artesanal, figuras de barro, artículos de madera tallada, así como velas decorativas y productos naturales.

En el área gastronómica, los asistentes pudieron disfrutar de platillos típicos como tamales de chipilín, cochito horneado, empanadas, dulces regionales, bebidas tradicionales como pozol y tascalate, además de postres elaborados de manera artesanal.

Para los expositores, este tipo de espacios representa una oportunidad clave para sostener sus negocios.

María López, artesana originaria de la región zoque, destacó la importancia del evento.

“Nos ayuda mucho porque aquí podemos vender directamente sin intermediarios. Cada pieza lleva días de trabajo y aquí la gente valora eso”, expresó.

Impulso a la economía local

Destacó que este tipo de iniciativas impulsan la economía de las familias, además de incentivar a las y los artesanos a seguir creando y promocionando sus productos.

“A veces no se ve mucho nuestro trabajo, pero siempre estamos creando y se vende muy bien cuando participamos en ferias y exposiciones”, subrayó.

La Expo “Tuxtla Vive” se desarrolló hasta las 18:00 horas, consolidándose como un punto de encuentro entre la tradición y la economía local, donde el objetivo principal fue consumir lo hecho en la capital para fortalecer a las comunidades y preservar su identidad cultural.