Llenan música y tradición el camposanto

Miles de familias acudieron al Panteón Municipal de Chiapa de Corzo para visitar a sus seres queridos durante las celebraciones del Día de Muertos, una tradición que en este municipio se vive entre música, convivencia y muestras de cariño hacia quienes ya fallecieron.

Desde temprana hora, el camposanto recibe a visitantes que llevan flores, veladoras y diversos detalles para adornar las tumbas. Para muchos, la fecha representa una oportunidad de reunirse y mantener presente el recuerdo de quienes formaron parte de sus vidas.

A diferencia de otros lugares, en Chiapa de Corzo la celebración también se caracteriza por el ambiente festivo que acompaña las visitas. La música de marimba, tambor y carrizo se escucha entre los pasillos del panteón, mientras familias y visitantes recorren el lugar para compartir esta tradición.

Tradición entre generaciones

Entre quienes acuden al camposanto también destacan niñas y niños disfrazados, que participan en la celebración y se suman a las costumbres que forman parte de la identidad chiapacorceña. Su presencia refleja como estas prácticas se transmiten entre generaciones y mantienen vigente el significado de la fecha.

Entre música y velas

La festividad no se limita a llevar solo flores, pues para algunas familias permanecer durante varias horas e incluso pasar la noche en compañía de sus difuntos forma parte de esta tradición. Las velas, las ofrendas y la música convierten el recinto en un espacio donde los recuerdos y la convivencia familiar cobran protagonismo.

Ante la llegada de miles de personas, también se mantiene un operativo de atención y vigilancia con la participación de elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y paramédicos, quienes permanecen atentos para brindar apoyo a los visitantes durante la jornada.

Así, entre sonidos tradicionales, flores y recuerdos, Chiapa de Corzo mantiene una de sus expresiones culturales más representativas del Día de Muertos, en la que la memoria de los seres queridos se comparte en familia y la tradición continúa pasando de una generación a otra.