Lleva Ángel Torres Calles Felices a colonia La Reliquia

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, junto a vecinas y vecinos, dio inicio a los trabajos de más de 260 metros lineales de pavimentación integral con concreto hidráulico, rejilla pluvial, red de agua potable y drenaje, así como pintura en la fachada de las viviendas, en beneficio de las familias de la colonia La Reliquia.

Al señalar que la obra en la avenida Zomé, entre calle Mactumatzá y privada, así como en la calle Bochil, entre avenida Zomé y avenida Chincuya, forma parte del programa Calles Felices, el alcalde capitalino destacó que esta acción representa un acto de justicia social para una colonia que durante años estuvo en el abandono.

Desarrollo

Con proyectos como este, el gobierno municipal que encabeza el alcalde Ángel Torres avanza de la mano de la ciudadanía para construir el segundo piso de la Cuarta Transformación.

En el evento estuvieron vecinas y vecinos, la Síndica Municipal, Emma Orantes; los secretarios de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; el de Servicios Municipales, Horacio Gómez; así como el coordinador General de Agencias y Subagencias Municipales, José Luis Rodríguez, y el líder de ejidatarios de Tuxtla Gutiérrez, José Antonio Chai Jiménez.