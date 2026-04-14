Lleva apoyos de Café con Humanismo a la Sierra

En el municipio de Siltepec, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó la entrega de apoyos del programa Café con Humanismo, con una inversión superior a 103.7 millones de pesos en beneficio de más de 25 mil 800 productoras y productores de la región Sierra Mariscal. Destacó que, tras restablecer la paz y la seguridad, el gobierno de la Nueva ERA impulsa el fortalecimiento de las cadenas productivas, con el propósito de contribuir al bienestar y la prosperidad compartida.

En este marco, anunció que su administración adquirirá un seguro para proteger las plantaciones y la producción de maíz, sorgo y café ante incendios, inundaciones y otros siniestros. Precisó que las y los cafeticultores accederán a créditos con tasas de interés preferencial y que se establecerán viveros con características específicas para apoyar la reactivación del sector cafetalero en los 87 municipios vinculados a esta actividad agrícola.

Mensaje

“Nuestro propósito social es preservar la paz para que haya prosperidad compartida. Con prosperidad compartida avanzaremos en el crecimiento de las distintas actividades agrícolas, con el acompañamiento de su gobierno”, expresó el mandatario.

Ramírez Aguilar reconoció a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, por el respaldo que brinda a Chiapas a través de los programas de Bienestar y en apoyo a los sectores productivos. Asimismo, indicó que trabajará de manera coordinada con las autoridades municipales para concretar acciones prioritarias, así como obras carreteras que favorezcan la conectividad y las actividades sociales, comerciales y económicas entre la Sierra Mariscal y otras regiones del estado.

Obra carretera

Durante esta gira de trabajo, el gobernador supervisó la rehabilitación del camino El Porvenir-Siltepec y dio inicio al mejoramiento integral de otro tramo sobre esta carretera, obra que contempla una inversión total superior a 35 millones de pesos y que beneficiará a más de 50 mil habitantes de 43 localidades de El Porvenir, Siltepec, La Grandeza y Honduras de la Sierra. Subrayó que la modernización de la infraestructura carretera, junto con el fortalecimiento de la seguridad mediante la aplicación de la ley, impulsa la prosperidad en la región Sierra.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza, reconoció el trabajo que se realiza desde el gobierno de la Nueva ERA y señaló que se refleja en la región mediante programas y proyectos orientados a mejorar la calidad de vida de las familias. Destacó como ejemplo la entrega de herramientas a las y los cafeticultores de la Sierra y las acciones en caminos a través del programa Carreteras Vivas, donde se manifiesta una visión humanista que escucha y atiende al pueblo.

Optimizarán los procesos productivos

El director general del Instituto del Café, Jorge Baldemar Utrilla Robles, resaltó que el programa Café con Humanismo es una iniciativa clave para fortalecer la productividad y el bienestar de las familias cafetaleras de Chiapas. En ese sentido, anunció la entrega en todo el estado de más de seis millones de plantas de café, junto con despulpadoras, herramientas y acciones de capacitación orientadas a optimizar los procesos productivos y posicionar el café chiapaneco en mercados de mayor valor.

El director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, indicó que la rehabilitación del camino El Porvenir-Siltepec atiende una demanda histórica de la población y forma parte de una estrategia para mejorar la infraestructura carretera y fortalecer la movilidad. Añadió que la continuidad de los trabajos permitirá ampliar los beneficios a un mayor número de habitantes.

Agradecimientos

La presidenta municipal de Siltepec, Leydi Yesenia Salas Mérida, agradeció los apoyos otorgados a las productoras y productores de café de la Sierra, principal fuente de ingreso de la región, lo que permite a las familias acceder a mejores oportunidades.

En representación de las y los productores de café de la región Sierra Mariscal, Oralia Gutiérrez Zunún expresó su agradecimiento al gobernador Eduardo Ramírez y reconoció el respaldo brindado al sector cafetalero mediante la entrega de apoyos, así como las condiciones de paz y seguridad que actualmente se viven en el municipio de Siltepec, lo que permite a las familias realizar sus actividades agrícolas con mayor tranquilidad.

Acompañaron al gobernador presidentas y presidentes municipales de la región; la diputada presidenta de la Comisión del Café del Congreso del Estado, Maritza Molina Molina; el diputado Héctor Leonel Paniagua, integrante de la Comisión del Café; así como comisariados ejidales y familias beneficiadas.