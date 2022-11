Lleva Carlos Molina víveres a las familias afectadas

Este fin de semana, Carlos Molina, presidente del Comité Ejecutivo Estatal (CEE) del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en Chiapas, viajó al municipio de Pichucalco, donde entregó víveres para las familias afectadas por las recientes lluvias.

En esta visita a la región Norte del estado, Carlos Molina pudo constatar el loable trabajo que están haciendo las diferentes autoridades del Gobierno de Chiapas, todas encabezadas por el mandatario estatal.

Peticiones

Al realizar un recorrido en la localidad, el líder estatal del partido guinda escuchó atento la situación de las y los afectados, así como las necesidades más urgentes, a fin de poder apoyar para resolverlas y hacer su estancia más fácil, mientras se resuelven las afectaciones más graves.

Para concluir, Carlos Molina llamó a las mujeres, hombres y jóvenes a no permitir que ningún oportunista se aproveche de la situación que hoy enfrentan; “en otros años cuando se vivían este tipo de emergencias, no faltaba quien hiciera negocio con las familias desvalidas, ahora ya no es así, hoy el Gobierno de Chiapas atiende de una forma correcta y uniforme, sin favoritismo”, acotó.