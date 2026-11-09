Lleva Claudia Sheinbaum justicia social a familias

Con la inauguración de infraestructura vial, la entrega de becas, acciones de la Jornada Nacional por la Paz y apoyos de vivienda, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, concluyó una gira de trabajo de tres días por Chiapas, durante la cual estuvo acompañada por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar. En sus actividades visitó Chiapa de Corzo, Ocozocoautla, La Concordia, Suchiapa y Tuxtla Gutiérrez, donde encabezó diversas acciones en beneficio de la población.

Durante su último día de actividades, la presidenta Claudia Sheinbaum realizó la entrega de 56 viviendas en el Infonavit Los Poetas y 311 constancias de liquidación del Fovissste, como parte del Programa de Vivienda para el Bienestar, en Tuxtla Gutiérrez. Ahí informó que esta iniciativa beneficia a 12 millones de familias del país mediante créditos para vivienda, acciones de regularización de escrituras y reestructuración de financiamientos.

Meta sexenal

También se dio a conocer que Chiapas tiene una meta sexenal de 70 mil 500 viviendas nuevas, con una inversión de 42 mil 300 millones de pesos.

La mandataria federal expresó su satisfacción por servir al pueblo y llevar justicia social a las familias mexicanas mediante este programa, que garantiza su derecho a contar con un hogar digno. Detalló que se reestructuraron más de cinco millones de créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), lo que ha permitido entregar casas a personas que nunca imaginaron tener acceso a una.

Cuarta Transformación

Asimismo, reconoció el trabajo coordinado que mantiene con el gobierno de Eduardo Ramírez y señaló que, a diferencia del pasado neoliberal, los gobiernos de la Cuarta Transformación cuentan con el respaldo popular y demuestran con acciones la unidad entre el pueblo y el gobierno. “Nosotros no mentimos, no robamos y no presionamos al pueblo de Chiapas ni al pueblo de México. Por eso siempre digo: gobierno y pueblo unidos, jamás serán vencidos”.

En este marco, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el respaldo que brinda al Gobierno de Chiapas, así como las muestras de cariño hacia las chiapanecas y los chiapanecos, a través del impulso de acciones prioritarias que se traducen en justicia social, bienestar y prosperidad.

En el evento estuvieron presentes la secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; el director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza; la vocal ejecutiva del Fovissste, Jabnely Maldonado Meza; el director general del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, Víctor Rubén Guzmán Dagnino; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; así como las y los beneficiarios del Programa de Vivienda para el Bienestar.