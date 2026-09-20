Lleva ERA obras dignas a adultos mayores y alumnos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar realizó una gira de trabajo por La Trinitaria, donde inauguró infraestructura de asistencia social y educativa. Durante su visita, refrendó el compromiso de impulsar el bienestar y la prosperidad de este municipio y de la región Meseta Comiteca Tojolabal. “Para mí es una extraordinaria oportunidad gobernar para entregar un Chiapas en mejores condiciones. Hoy entregamos obras que fortalecen el espíritu y nos animan a seguir caminando para construir una mejor sociedad”, expresó.

Como parte de la gira, el mandatario inauguró la segunda etapa de la rehabilitación de la Casa Hogar para Personas Adultas Mayores del Sistema DIF Chiapas, obra que, sumada a los trabajos realizados en la primera etapa, representa una inversión total de 18 millones de pesos (mdp). En este espacio, resaltó la labor sensible y humanista que su esposa, Sofía Espinoza Abarca, realiza junto con el equipo del DIF Chiapas en beneficio de quienes más lo necesitan.

En otro momento, entregó el laboratorio polifuncional de la Escuela Telesecundaria Número 254 “Ignacio José de Allende y Unzaga”, ubicada en la localidad Allende, con una inversión de 4.4 mdp. Asimismo, informó que se destinan 24.8 mdp al mejoramiento integral de espacios y al equipamiento de planteles educativos de distintas comunidades de La Trinitaria en beneficio de las niñas, niños y adolescentes.

Refrendan compromiso

La señora Sofía Espinoza Abarca destacó que la casa hogar brinda atención a personas adultas mayores de municipios de la región Meseta Comiteca Tojolabal, así como de otros estados. Refrendó el compromiso de dignificar los espacios del DIF Chiapas destinados a este sector, cuyos integrantes tienen derecho a vivir en plenitud y con acompañamiento digno, sin violencia y sin discriminación. “Esto lo traducimos en acciones concretas para que cuenten con una casa hogar adaptada a sus necesidades, donde el entorno físico influye de forma positiva en su salud mental, emocional y física”, añadió.

Inversión

La secretaria de Infraestructura, Anakaren Gómez Zuart, explicó que los trabajos de esta segunda etapa requirieron una inversión superior a 10 mdp e incluyeron la construcción de un jardín botánico, lavandería, dormitorios para hombres, dren pluvial y barda perimetral, así como instalaciones eléctricas generales e impermeabilización de todos los edificios. Añadió que, con estas acciones, la capacidad de atención pasó de 45 a 60 personas adultas mayores.

La directora general del DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González, reiteró el compromiso de la dependencia que encabeza de continuar trabajando con los municipios y la sociedad civil para garantizar a las personas adultas mayores una vida con cuidado y amor, en la que puedan seguir compartiendo su sabiduría.

Espacios dignos

Por su parte, el director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas, Carlos Ildefonso Jiménez Trujillo, señaló que se continuará invirtiendo para atender las necesidades de este municipio, con el objetivo de que todas las escuelas cuenten con espacios dignos y seguros para las y los estudiantes.

El diputado federal, Roberto Albores Gleason, valoró el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez, al señalar que en cada gira de trabajo se impulsa la educación y su infraestructura, además de rubros clave para el desarrollo de Chiapas.

A su vez, el presidente municipal de La Trinitaria, Denis Gabriel Solís Alvarado, reconoció el compromiso del gobernador con el bienestar en el municipio y en todo el estado y agradeció la atención brindada a las gestiones del Ayuntamiento.

Acompañaron al jefe del Ejecutivo la coordinadora operativa de Centros Asistenciales del Sistema DIF Chiapas, Margarita Trujillo Castillo; la administradora de la Casa Hogar para Personas Adultas Mayores del DIF Chiapas, María Erika González Fermán; el padre Alberto, párroco de La Trinitaria; el director de la Telesecundaria No. 254 “Ignacio José de Allende y Unzaga”, Juan Antonio Magdaleno Calvo; el agente municipal de la localidad Allende, José Alexis Pérez Pérez; así como estudiantes, personal directivo, docente y administrativo, madres y padres de familia de la telesecundaria, entre otras personas invitadas.