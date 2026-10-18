Lleva Torres Calles Felices a la colonia Santa Cruz

Con el programa Calles Felices, el presidente de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, puso en marcha los trabajos de pavimentación de la avenida San Jacinto, entre calzada El Carmen y calle Los Mangos, en la colonia Santa Cruz, una obra que cumple el sueño de muchas familias, pues tenían muchos años esperando la justicia social.

Con este tipo de acciones que benefician a cientos de hogares, el Gobierno Municipal refrenda el compromiso de seguir llevando infraestructura a colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, atendiendo necesidades prioritarias de las y los tuxtlecos.

Es una obra integral

Cabe señalar que será una obra integral, con concreto hidráulico, red de agua potable, drenaje, alumbrado público, guarniciones, señaléticas, entre otras acciones complementarias, con lo que Ángel Torres está transformando demandas ciudadanas en resultados, reduce rezagos y genera bienestar a las familias tuxtlecas.