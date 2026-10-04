Lleva Torres Calles Felices a Plan de Ayala

Seguido de una multitud de ciudadanas y ciudadanos, el presidente Ángel Torres puso en marcha los trabajos de pavimentación de la calle Mérida, entre Rizo de Oro y Buenos Aires, en la colonia Plan de Ayala, donde se está haciendo justicia social toda vez que las familias tenían más de 50 años esperando esta obra.

Redoblan esfuerzos

Al dar el banderazo de inicio, el alcalde capitalino, junto a líder de ejidatarios Antonio Chay; el agente municipal de Plan de Ayala, Darinel Ruiz; así como de funcionarias y funcionarios públicos municipales; refrendó el compromiso de seguir trabajando y redoblando esfuerzos, porque los resultados van a continuar, con más calles en barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos de la capital.

Con estas acciones se cumple la palabra del presidente y uno de los objetivos del Plan Tuxtla 4T que consiste en impulsar la conectividad, movilidad e imagen urbana, pero sobre todo el desarrollo y bienestar de las familias, principalmente, de quienes menos tienen.