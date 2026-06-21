Lleva Torres el Chucho Móvil a Patria Nueva

Desde la colonia Patria Nueva, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó una edición más del Chucho Móvil, con servicios gratuitos de esterilización y vacunación antirrábica en beneficio de perritas, perritos, gatitas y gatitos, con lo que se fortalece el cuidado animal.

Durante la jornada, habitantes reconocieron estas acciones que promueven la tenencia responsable y el respeto hacia nuestras mascotas.

Destacaron que este programa facilita el acceso a apoyos que generan entornos más saludables y seguros.

Amplia participación

En este sentido, el alcalde capitalino reconoció la amplia participación de las y los vecinos, pues señaló que este tipo de programas tienen como objetivo fomentar la participación de las familias en acciones de concientización e impulsar una cultura de respeto, protección y cuidado de los seres vivos, especialmente de los animales de compañía.