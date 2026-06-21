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ChiapasTuxtla

Lleva Torres el Chucho Móvil a Patria Nueva

Junio 21 del 2026
La respuesta a estas labores ha sido amplia, resaltó Ángel Torres. Cortesía
La respuesta a estas labores ha sido amplia, resaltó Ángel Torres. Cortesía

Desde la colonia Patria Nueva, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, encabezó una edición más del Chucho Móvil, con servicios gratuitos de esterilización y vacunación antirrábica en beneficio de perritas, perritos, gatitas y gatitos, con lo que se fortalece el cuidado animal.

Durante la jornada, habitantes reconocieron estas acciones que promueven la tenencia responsable y el respeto hacia nuestras mascotas.

Destacaron que este programa facilita el acceso a apoyos que generan entornos más saludables y seguros.

Amplia participación

En este sentido, el alcalde capitalino reconoció la amplia participación de las y los vecinos, pues señaló que este tipo de programas tienen como objetivo fomentar la participación de las familias en acciones de concientización e impulsar una cultura de respeto, protección y cuidado de los seres vivos, especialmente de los animales de compañía.

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