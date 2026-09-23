Lleva Yamil justicia social a zona alta

El presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar, inauguró 15 obras en los ejidos Pavencul y Toquián Grande, con una inversión superior a 75 millones de pesos. Esta jornada en la zona alta forma parte de los resultados que presenta en su Segundo Informe de Gobierno y representa un paso histórico para llevar justicia social a sus comunidades.

Entrega obras

En Pavencul, Yamil Melgar entregó nueve obras: pavimentación de calles con concreto hidráulico en el centro del ejido y pavimentación de caminos con concreto hidráulico en los barrios Carrizal, Las Flores, Buena Vista, Bijahual, La Cueva y El Pinal; un techado de usos múltiples en Frontera 20 de Octubre, y un muro de contención en Vega de Malacate.

En Toquián Grande inauguró seis obras, con una inversión superior a 25 millones de pesos: techado y cancha de usos múltiples en el ejido Toquian Grande ; un techado de cancha de usos múltiples en barrio Loma Bonita El Ganadero; un techado de cancha en barrio San Vicente; un muro de contención, y pavimentación de caminos con concreto hidráulico en Barrio Nuevo y Villa Flor.

El edil destacó que inaugurar 15 obras en una misma gira es un logro histórico para la zona alta. Señaló que los caminos facilitan la movilidad, los muros brindan mayor protección a las familias y los espacios deportivos ofrecen lugares dignos de encuentro para niñas, niños y jóvenes.

Durante la gira estuvieron presentes la síndica Cleotilde Ortiz, la regidora Lucitania Escobar, el regidor Edi García y el secretario de Obras Públicas, William Penagos. 730 días transformando Tapachula. Resultados para transformar.