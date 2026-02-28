﻿﻿
Llevan a cabo bodas comunitarias el ejido de Betania

Febrero 28 del 2026
Con éxito se realizó la ceremonia de bodas comunitarias en el ejido Betania, municipio de Teopisca, organizada por el Ayuntamiento, el DIF y la Oficialía del Registro Civil.

Al acto asistieron el presidente Luis Alberto Valdez Díaz; Abigail Lucero Guzmán Esquivel, presidenta del SMDIF; Oficial 02 del Registro Civil Betania; José David Morales Morales, Oficial del Registro Civil Teopisca, entre otros.

Lucero Guzmán Esquivel felicitó a cada una de las parejas por dar este paso que fortalece la certeza jurídica de las familias y promueve la unión basada en el respeto, el amor y la responsabilidad.

Fue una campaña gratuita de bodas colectivas en la localidad, en donde las parejas se unieron legalmente en matrimonio, para de esta manera brindar estabilidad legal a sus familias.

Los organizadores mencionaron que el acto de contraer nupcias de manera legal concede derechos y beneficios que mejoran y protegen a los cónyuges, por lo que se favorece la unión y el desarrollo familiar.

