Llevan a cabo bodas comunitarias el ejido de Betania

Con éxito se realizó la ceremonia de bodas comunitarias en el ejido Betania, municipio de Teopisca, organizada por el Ayuntamiento, el DIF y la Oficialía del Registro Civil.

Fueron 24 parejas que formalizaron su unión en un acto de compromiso familiar.

Al acto asistieron el presidente Luis Alberto Valdez Díaz; Abigail Lucero Guzmán Esquivel, presidenta del SMDIF; Oficial 02 del Registro Civil Betania; José David Morales Morales, Oficial del Registro Civil Teopisca, entre otros.

Lucero Guzmán Esquivel felicitó a cada una de las parejas por dar este paso que fortalece la certeza jurídica de las familias y promueve la unión basada en el respeto, el amor y la responsabilidad.

Fue una campaña gratuita de bodas colectivas en la localidad, en donde las parejas se unieron legalmente en matrimonio, para de esta manera brindar estabilidad legal a sus familias.

Los organizadores mencionaron que el acto de contraer nupcias de manera legal concede derechos y beneficios que mejoran y protegen a los cónyuges, por lo que se favorece la unión y el desarrollo familiar.