Llevan a cabo el 13º aniversario de la Camelot

Con una asistencia cercana a más de dos mil personas, se llevó a cabo este sábado la convención de anime y entretenimiento “Camelot”, en las instalaciones del Expo Convenciones Chiapas, con la presencia de reconocidas figuras del doblaje mexicano.

El evento, que coincidió con el 13 aniversario de esta convención en Chiapas, reunió a seguidores de la cultura pop, el anime y el entretenimiento en general, quienes disfrutaron de un amplio programa de actividades que incluyó talleres de dibujo, origami, experiencias de vestuario tradicional coreano (hanbok), partidas demostrativas de juegos de cartas como Digimon y Rift Bound, así como torneos y exhibiciones de modelismo Gundam y Warhammer.

Doblaje

Uno de los atractivos principales fue la presencia de reconocidas figuras del doblaje mexicano, quienes ofrecieron conferencias, participaron en dinámicas con el público y realizaron sesiones de autógrafos en la zona de firmas. Entre los invitados destacaron Erika Ugalde Cervantes, Moisés Iván Mora, César Franco y Arturo Cataño.

Erika Ugalde, actriz y directora de doblaje originaria de la Ciudad de México, es conocida por dar voz a personajes como Desagrado en “Intensa Mente”, GoGo Tomago en “Grandes Héroes”, Mantis en el Universo Cinematográfico de Marvel, y Frieren en “Frieren: Más allá del final del viaje”.

Moisés Iván Mora, también actor y director de doblaje, cuenta con una amplia trayectoria en producciones de cine, televisión y comerciales, y es reconocido por su versatilidad como actor cómico.

Trayectoria

César Franco, cantante, intérprete y actor de doblaje, famoso por haber interpretado los temas de entrada de la serie “Digimon”. Con una carrera que inició cantando el tema de “La pequeña Lulú”, Franco ha consolidado su presencia en el mundo del anime y la música relacionada con la animación.

Arturo Cataño, actor y director de doblaje, locutor, traductor e intérprete, es ampliamente reconocido por ser la voz de Mordecai en la franquicia de “Un Show Más”. También ha prestado su voz a personaje como a Portgas D. Ace en el doblaje para Netflix de “One Piece”.

El ambiente durante la convención fue festivo y familiar, con una notable participación en cada una de las actividades programadas.