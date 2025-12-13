Llevan a cabo el foro: “Democracia Sin Fronteras”

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, a través de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, organizó la mañana del jueves 11 de diciembre, el foro: “Democracia Sin Fronteras. Día Internacional de las Personas Migrantes”. Teniendo como sede el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), este espacio se llevó a cabo, con la finalidad de reflexionar y generar conocimientos sobre las diversas estrategias y experiencias de voto desde el extranjero, la construcción de ciudadanía y la vinculación con la diáspora para fortalecer el ejercicio de sus derechos, en el marco del Día Internacional de las Personas Migrantes, que se conmemora el próximo 18 de diciembre.

La consejera presidenta Marina Martha López Santiago, dijo que desde el IEPC “asumimos nuestra responsabilidad como autoridad electoral para garantizar que todas las personas mexicanas, sin importar su ubicación geográfica, puedan ejercer plenamente sus derechos político-electorales”, ello, al dar la bienvenida a las personas asistentes a este foro.

Objetivo

Agregó que este foro busca contribuir mediante el análisis técnico y el intercambio de experiencias sobre el voto desde el extranjero, a la construcción de ciudadanía transnacional y la participación política de las personas migrantes.

En el uso de la voz, la consejera Sofía Martínez De Castro León, quien fungiera como presidenta del Comité para coadyuvar con el INE en las actividades del voto de la ciudadanía chiapaneca residente en el extranjero durante el proceso electoral local ordinario 2024, externó que el tema de la migración es particularmente relevante en esta entidad, haciendo esencial la reflexión y el conocimiento de experiencias.

Por su parte, la consejera electoral del Instituto Electoral Nacional (INE), Carla Humphrey Jordan, señaló vía remota, que la acción de migrar, es un derecho humano, por lo que la dignidad debe estar en el centro de las políticas públicas; “las personas migrantes son agentes de cambio y su dignidad debe ser protegida en todo momento y en cualquier país”. Mencionó que sus voces deben seguir fortaleciendo nuestra democracia.