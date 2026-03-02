Llevan a cabo el treceavo Medio Maratón

Una fiesta deportiva fue la que se vivió este domingo en San Cristóbal de Las Casas, en el 13.º Medio Maratón, con la participación de autoridades civiles, religiosas, deportistas, locales y de otros estados de la República Mexicana.

El maratón realizado en las calles de la ciudad, fue encabezado por la esposa del gobernador de Chiapas, Sofía Espinosa Abarca, la presidenta municipal Fabiola Ricci Diestel y el obispo de la diócesis de San Cristóbal, Rodrigo Aguilar Martínez.

La competencia se realizó con recorridos de 21, 10 y cinco kilómetros, además de las categorías juvenil e infantil.

Asimismo, se reconoció el esfuerzo, la disciplina y el compromiso de cada participante, reiterando la importancia de impulsar el deporte como herramienta de bienestar comunitario.

En su intervención, Sofía Espinosa Abarca expresó un mensaje de fe y unidad, deseando paz y bienestar para la ciudadanía y autoridades municipales.

Monseñor

Por su parte, monseñor Rodrigo Aguilar Martínez celebró la realización de esta carrera, señalando que estas actividades fortalecen la unión entre las familias y la sociedad.

La presidenta de San Cristóbal Fabiola Ricci destacó que el evento se consolidó como una fiesta deportiva que reunió a corredores de San Cristóbal de Las Casas, así como participantes provenientes de distintos estados y de otros países, fortaleciendo la convivencia social y promoviendo hábitos saludables entre la población.

Los participantes tuvieron una bolsa en premios superior a 100 mil pesos, con reconocimientos económicos, trofeos y regalos para las y los ganadores en las ramas varonil y femenil.

La competencia en sus diferentes categorías se realizó en los andadores, calles y avenidas de San Cristóbal de Las Casas.