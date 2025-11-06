Llevan a cabo en el Campus Tapachula el Swift Day 2025

Con la participación de más de 200 estudiantes de la licenciatura en Desarrollo y Tecnologías de Software de la Facultad de Negocios del Campus IV de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), se llevó a cabo la primera edición del evento Swift Day 2025 que tuvo como sede el iOS Development Lab, jornada realizada con el apoyo de Community Changemakers y la Fundación Enactus México.

Al dar la bienvenida, el director de la Facultad de Negocios del Campus IV, Gilibaldo Hernández Cruz, dijo que en este encuentro dedicado a la innovación tecnológica y al desarrollo de competencias digitales, participaron diversas instituciones educativas de los niveles medio superior y básico.

Programa

Abundó que en el Swift Day 2025 se presentaron tres conferencias especializadas, una exhibición de aplicaciones iOS (ShowCase) y 5 talleres prácticos enfocados en el uso del lenguaje de programación Swift para el desarrollo de aplicaciones iOS.

A su vez, el manager del iOS Development Lab de la Unach, Christian Mauricio Castillo Estrada, subrayó que el Swift Day es un espacio que contribuye a fortalecer los lazos de colaboración entre estudiantes y docentes, al tiempo de formar a los próximos líderes innovadores y agentes de cambio.

El evento contó con la participación de los egresados de la licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software de la Facultad de Negocios, Emilia Zúñiga Losada y José Eduardo Orozco Cárdenas, ganadores del Swift Student Challenge, quienes impartieron la conferencia “Swift Student Challenge, una experiencia de creatividad e innovación”.

Asimismo, se impartieron los talleres: Impulsa tu creatividad usando iPads, Introducción a la Programación (Swift Playgrounds), Creación de modelos IA con CreateML y Swift y Creación de modelos IA con CreateML y Swift, entre otras actividades.