Llevan a cabo en el Campus Tapachula el Swift Day 2025

Noviembre 06 del 2025
El evento estuvo dedicado al desarrollo de competencias digitales. Cortesía
Con la participación de más de 200 estudiantes de la licenciatura en Desarrollo y Tecnologías de Software de la Facultad de Negocios del Campus IV de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), se llevó a cabo la primera edición del evento Swift Day 2025 que tuvo como sede el iOS Development Lab, jornada realizada con el apoyo de Community Changemakers y la Fundación Enactus México.

Al dar la bienvenida, el director de la Facultad de Negocios del Campus IV, Gilibaldo Hernández Cruz, dijo que en este encuentro dedicado a la innovación tecnológica y al desarrollo de competencias digitales, participaron diversas instituciones educativas de los niveles medio superior y básico.

Programa

Abundó que en el Swift Day 2025 se presentaron tres conferencias especializadas, una exhibición de aplicaciones iOS (ShowCase) y 5 talleres prácticos enfocados en el uso del lenguaje de programación Swift para el desarrollo de aplicaciones iOS.

A su vez, el manager del iOS Development Lab de la Unach, Christian Mauricio Castillo Estrada, subrayó que el Swift Day es un espacio que contribuye a fortalecer los lazos de colaboración entre estudiantes y docentes, al tiempo de formar a los próximos líderes innovadores y agentes de cambio.

El evento contó con la participación de los egresados de la licenciatura en Ingeniería en Desarrollo y Tecnologías de Software de la Facultad de Negocios, Emilia Zúñiga Losada y José Eduardo Orozco Cárdenas, ganadores del Swift Student Challenge, quienes impartieron la conferencia “Swift Student Challenge, una experiencia de creatividad e innovación”.

Asimismo, se impartieron los talleres: Impulsa tu creatividad usando iPads, Introducción a la Programación (Swift Playgrounds), Creación de modelos IA con CreateML y Swift y Creación de modelos IA con CreateML y Swift, entre otras actividades.

