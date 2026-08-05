Llevan a cabo jornada de reforestación

Con el objetivo de impulsar la conservación del medio ambiente y ampliar las áreas verdes del municipio, el Ayuntamiento de Mapastepec inició un proyecto para la creación de un futuro bosque urbano con una jornada de plantación de árboles en la Unidad Deportiva.

La actividad fue organizada por el Departamento de Educación Ambiental Municipal, encabezado por la ingeniera Jaqueline Briones Trinidad, como parte de una estrategia orientada a fortalecer este espacio público de recreación, deporte y convivencia mediante acciones sustentables.

Participantes

En la jornada participaron los Guías Mayores “Mapaches” y el Club de Conquistadores “Mapachitos” de la Iglesia Adventista, quienes colaboraron en la siembra de árboles y en las labores de reforestación, sumándose a los esfuerzos para promover el cuidado del entorno natural.

Durante el evento estuvieron presentes el primer regidor, Octavio Ángel Cueto Pimentel, y el director de Deportes, Raúl Sebastián Romero Flores, quienes destacaron la importancia de fomentar la participación ciudadana en proyectos ambientales que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población.

Las autoridades municipales señalaron que esta jornada representa la primera etapa de un proyecto que contempla extender las acciones de reforestación a otros espacios públicos de Mapastepec, con el propósito de consolidar un municipio con más áreas verdes y entornos saludables.

El presidente municipal constitucional de Mapastepec, Amando Espinosa Cruz, reiteró el compromiso de su administración de impulsar iniciativas enfocadas en la protección del medio ambiente.