Llevan a cabo jornada sobre derechos de las mujeres

En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, Niñas y Adolescentes, este año con el lema “No hay excusas” la Agencia Digital Tecnológica del Estado de Chiapas (Aditech), a cargo de Jovani Salazar, llevó a cabo una jornada de sensibilización dirigida al personal de la institución, con el propósito de fortalecer la convivencia armónica y promover una cultura de respeto, igualdad y no violencia.

El evento, realizado en las instalaciones del Planetario Tuxtla, fue organizado a través de la Unidad de Igualdad de Género de la Aditech. Durante la jornada se impartieron dos ponencias, “Delitos cometidos contra mujeres por razones de género”, presentada por Elvira Carolina López Cifuentes, y “Violencia y discriminación en la mujer y la familia”, impartida por Rocío del Carmen Farrera Ruiz.

Ambas conferencias se impartieron con el objetivo de fomentar la reflexión con el lema “No hay excusas”, así como difundir los derechos de las mujeres e impulsar la construcción colectiva de entornos seguros y libres de violencia, reconociendo este derecho como fundamental para el bienestar y desarrollo integral de todas las personas.

Al término del programa, Karina Penagos Cano, jefa de la Unidad de Igualdad de Género, realizó la entrega de reconocimientos a las ponentes por su valiosa participación.