Llevan acabo Foro Económico Semillas del Futuro

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió al Foro Económico Semillas del Futuro, donde reiteró el compromiso del gobierno de la Nueva ERA de fortalecer el sector agroindustrial mediante el impulso a las cadenas productivas en las distintas regiones, con el fin de promover el desarrollo social y económico de Chiapas.

En este marco, el mandatario planteó la necesidad de inyectar capital para robustecer el fondo destinado a créditos y gestionar tasas de interés más accesibles en beneficio de las y los productores. Asimismo, subrayó que las inversiones y la actividad comercial han repuntado en Chiapas gracias a la recuperación de la paz y la seguridad.

Ramírez Aguilar destacó que la entidad posee una importante proyección económica derivada de la consolidación de la Línea K del Tren Interoceánico y del establecimiento de Polos de Desarrollo para el Bienestar, los cuales operarán libres de impuestos.

Durante el foro, el gobernador atestiguó la firma de convenios entre las secretarías de Economía y del Trabajo; de Agricultura, Ganadería y Pesca, y Caffenio, para el diseño, implementación y operación de un programa dirigido al fomento, compra y acopio de café de alta calidad, adquirido directamente de pequeños productores, sus organizaciones constituidas de forma legal, emprendedores y micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) del sector en Chiapas.

El secretario de Economía y del Trabajo, Luis Pedrero González, explicó que este foro reúne por primera vez a todos los eslabones de la cadena de valor agroindustrial, y enfatizó que su objetivo central es convertirse en un espacio real de acercamiento y generación de negocios. Señaló que no debe limitarse a un evento aislado, sino consolidarse como un punto permanente de encuentro que impulse alianzas, fortalezca la transformación agroindustrial y permita avanzar hacia modelos más competitivos para que Chiapas acceda a nuevos mercados.