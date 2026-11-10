Llevan agua a comunidades más marginadas

En 22 municipios del estado que tienen comunidades con alto grado de marginación, la Red Más Agua Chiapas, conformada por Tierra Verde, Naturaleza y Cultura, y otras 19 organizaciones, trabajan en la gestión comunitaria del vital líquido para que la población más necesitada pueda tener acceso a él.

Luis Ley, integrante de la agrupación, detalló que el trabajo se basa en la incidencia en política pública con ayuntamientos e instituciones de gobierno, fortaleciendo las capacidades para que las comunidades aprendan a gestionar y cuidar su territorio y construcción de infraestructura que lleve el recurso hídrico directamente a los hogares.

“Trabajamos desde la perspectiva del derecho de acceso al agua y al saneamiento”, señaló.

Mecenas

Explicó que la red está financiada por la Fundación Gonzalo Río Arronte y la Fundación Diez Morodo, lo que les permitió sentarse a trabajar de manera conjunta para hacer más eficiente el uso del recurso y abastecer a más comunidades.

La intención es que las familias puedan tener este derecho en su vivienda, pues a pesar de ser un territorio rico en recursos hidrológicos, no se cuenta agua entubada en los hogares.

En ese sentido, apuntó que el saneamiento no se reduce solo a plantas de tratamiento de aguas residuales, las cuales resultan muy caras, sino que llevan otras alternativas para dejar de contaminar.

Invitación

Finalmente, invitó a conocer el trabajo que realizan fundaciones como: Tierra Verde, Naturaleza y Cultura, Cántaro Azul, Fondo de Conservación El Triunfo, Water Mission, Operación Bendición, entre otras, quienes trabajan a favor de las comunidades y los grupos más desfavorecidos.

Recordó que varias de estas asociaciones son donatarias autorizadas, por lo que pueden recibir donativos deducibles de impuestos, también se puede apoyar con trabajo voluntario acercándose a cualquiera de ellas.