Llevan ante la justicia a presuntos responsables

En su transmisión en vivo, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, señaló que, con relación al lamentable multihomicidio ocurrido en El Bosque, ya fueron identificadas las ocho víctimas y se detuvo a dos personas más, por lo que hay 11 detenidos enfrentando la justicia.

Sobre las personas encontradas sin vida, precisó que dos eran originarias de La Concordia, dos de San Fernando, una de Villa Corzo, otra de Ocozocoautla, una de Pantepec y la última víctima identificada fue Diana “N”, de 17 años de edad, originaria de Chiapa de Corzo, cuyo cuerpo fue entregado a sus familiares.

Asimismo, indicó que previamente se había informado sobre la detención de nueve personas, y en los últimos días se logró la detención de dos más: Leonardo, alias “El Cochiloco”, originario de San Pedro Tapanatepec, Oaxaca, y Javier Arnoldo “N”, alias “El Pollo”, originario de Alta Verapaz, Guatemala, por lo que hasta el momento suman 11 detenidos por estos hechos.

Mencionó que estos dos últimos detenidos son parte de otra célula que dice pertenecer al Cártel de Sinaloa, integrada por cinco hombres, quienes fueron asegurados con armas de fuego y un vehículo con reporte de robo, como resultado de los operativos que continúan en la zona de Ocuilapa.

Llaven Abarca también abordó dos homicidios ocurridos en el municipio de Tapachula, cometidos en mayo y junio de este año.

En torno a los hechos ocurridos el 25 de mayo, cuando se inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y lesiones en agravio de Jonathan “N” y Pablo “N”, respectivamente, detalló que se detuvo a Julio César “N” y Julio “N”, y de acuerdo a los datos de prueba, el móvil es la disputa de venta de droga al menudeo. Dijo que los responsables podrían alcanzar una pena máxima de 50 años de prisión.

Mientras que por el homicidio de Norberta “N”, perpetrado el 23 de junio, acotó que tras actos de investigación y obtención de imágenes de las cámaras de videovigilancia, se logró identificar a Santiago David “N” como autor material, quien ya se encuentra detenido, al tiempo de agregar que el móvil del homicidio también está relacionado con el narcomenudeo.