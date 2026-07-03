Llevan atención agraria a ejidos y comunidades

El procurador agrario nacional, Víctor Suárez Carrera, comentó que continúan impulsando en todo el país la conformación de los Centros de Atención Agraria, para acercar la Procuraduría Agraria (PA) a las comunidades. Antes en Chiapas había solo 10 oficinas de atención, hoy en día son 89 centros atención agraria.

Durante el primer encuentro de los Centros de Atención Agraria en Chiapas, comentó que la idea es que las personas no tengan que trasladarse hasta las oficinas gastando en transporte, alimentos y en ocasiones hasta hospedaje, lo que limitaba el acceso a la justicia y daba pie incluso a la corrupción; la meta es que se lleve la atención a su territorio.

Los centros se instalan en las propias oficinas de los ejidos y comunidades, ahí dos veces a la semanas acuden organizadores agrarios para atender las necesidades. Un día al mes se convocan a los órganos de representación y vigilancia de la región para hacer una asamblea y dar informes de los avances.

Informe de resultados

En este encuentro, el procurador agrario estatal presentó el informe de resultados de los Centros de Atención Agraria (CDAA), destacando la atención de asuntos relevantes relacionados con conflictos agrarios, procesos de conciliación y acciones orientadas a la construcción de paz en los núcleos agrarios.

Señaló que se han convertido en espacios estratégicos para la atención temprana de controversias, la generación de acuerdos y el fortalecimiento del diálogo entre ejidatarios, comuneros y autoridades agrarias, contribuyendo a prevenir la escalada de conflictos y fortalecer la gobernabilidad en el territorio.

El informe dio cuenta de las acciones realizadas en la entidad, entre ellas la atención a núcleos agrarios, la celebración de asambleas regionales, la orientación jurídica, el acompañamiento a autoridades ejidales y comunales.