Llevan ayuda alimentaria a Suchiate

Se entregaron distintos productos a más de 200 familias en situación de vulnerabilidad tras ser afectadas por el desborde del río Suchiate, ocurrido en días recientes, destacó la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH Chiapas).

Hace un mes, exactamente el 15 de octubre, las intensas lluvias fueron extraordinarias y dejaron un estimado de 175 milímetros de agua en menos de una hora, lo que generó anegaciones en calles y viviendas del municipio de Suchiate.

Destrucción

Los perjuicios de aquella borrasca dejaron fuertes inundaciones en las colonias 26 de Julio, Barrio Nuevo, San Juan, Vida Mejor y Centro, en las que se llevaron a cabo trabajos de evacuación y limpieza por parte de autoridades estatales, e incluso el Ejército que activó el plan DN-III.

De aquella situación queda el recuerdo, pero la CEDH Chiapas en colaboración con el H. Ayuntamiento Municipal de Suchiate, realizaron la entrega de apoyos alimentarios, producto de la gestión de ambas instituciones y gracias “a la generosidad de empresarios de la zona y ciudadanos”.

Como parte de su labor humanitaria, la CEDH Chiapas instruyó a su Visitaduría General Especializada en Asuntos de Migrantes, ubicada en la zona, para supervisar las condiciones de las familias afectadas y garantizar que la ayuda llegara de manera transparente y directa a quien más lo necesita.