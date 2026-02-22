Llevan brigada médica a colonia Los Reyes

El Ayuntamiento de Tapachula a través de la Secretaría de Salud municipal, que dirige Francisco Castillo, realizó la Brigada Médica de Salud Integral en la colonia Los Reyes, con el objetivo de brindar atención a diversas comunidades y a la población en contexto de movilidad.

Atención itinerante

El titular de la dependencia, Francisco Castillo Ordóñez, a nombre del presidente municipal de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, destacó que esta atención itinerante de prestación de servicios de salud son indispensables para la creación de entornos saludables a través de acciones de prevención, promoción e intervenciones cortas de atención médica de calidad y con calidez.

Apoyos

Los vecinos de la colonia Los Reyes tuvieron la oportunidad de contar con medicamentos básicos gratuitos y servicios de salud como: asistencia médica general, odontológica, de enfermería, orientación psicológica, servicio de corte de cabello, además de servicios integrales para la mujer, niños y adultos mayores.

Estuvieron presentes los regidores Juan Carlos D´Amiano Solís, Edi Alberto García Juárez, Rosa Cortés Rueda, la coordinadora del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Copladem), Julissa Castillejos y Verónica Gálvez representante de la colonia Los Reyes.