Llevan Calles Felices a la Democrática

Vecinas y vecinos de la calle Granito, entre las avenidas Ágata y Diamante, en la colonia Democrática, hoy cuentan una historia de compromiso cumplido.

Hasta ahí el alcalde Angel Torres llegó, escuchó a las familias, platicó con ellas y asumió el compromiso de construir su calle.

Hoy, ese compromiso se convierte en realidad con más de 190 metros lineales de pavimentación, como parte del programa Calles Felices.

En este marco, el edil expresó que esta obra representa justicia social, porque no se trata solamente de pavimentar una calle, sino de llevar desarrollo y bienestar a quienes esperaron años para que este sueño se hiciera realidad.

Mejor seguridad

Ahora, las abuelitas y los abuelitos podrán caminar con mayor seguridad; las personas que utilizan silla de ruedas tendrán mejores condiciones para desplazarse y las niñas y los niños contarán con un espacio más digno para jugar, a través de una calle digna, segura y de calidad.