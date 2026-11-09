Llevan Calles Felices a la Xamaipak Popular

Con el compromiso de llevar justicia social a cada rincón de Tuxtla, el presidente Ángel Torres impulsa el programa Calles Felices en la colonia Xamaipak Popular, donde puso en marcha los trabajos de pavimentación de más de 270 metros lineales en la privada 14 Poniente entre 8 y 11 Sur.

Esta obra será integral, porque contempla la rehabilitación de la red de drenaje y agua potable, además de pavimentación con concreto hidráulico, alumbrado público, señalética, entre otras acciones, garantizando servicios básicos y mejores condiciones de movilidad, seguridad y bienestar para las familias.

Compromiso

Con Calles Felices, el Ayuntamiento de Tuxtla, que encabeza el alcalde Ángel Torres, continúa trabajando para transformar las colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, llevando infraestructura digna, segura y de calidad. Porque la justicia social se construye con obras que mejoran la calidad de vida de las personas y se impulsa el desarrollo y bienestar de las familias.