Llevan Calles Felices a San Pedro y San Cayetano

Con alegría y entusiasmo vecinas y vecinos fueron testigos del banderazo de inicio de la pavimentación de la calle 15, entre avenida 4 y calle 4, así como de la calle 14, entre avenida 4 y calle 15, en la colonia San Pedro y San Cayetano, al norte oriente de Tuxtla Gutiérrez.

Respuesta

Habitantes destacaron que este proyecto representa la respuesta a una demanda añeja y el cumplimiento de la palabra del presidente Ángel Torres, a través del programa Calles Felices que se impulsa en barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos de la ciudad, principalmente, en aquellos lugares que estuvieron en el abandono por muchos años.

Al expresar que será una obra integral con servicios básicos, alumbrado, señalética, guarniciones, banquetas, entre otras acciones, el alcalde capitalino informó que esta obra mejorará la movilidad, imagen urbana y brindará mayor seguridad a niñas, niños, personas adultas mayores y familias de la zona.