Llevan campaña de cirugía de cataratas

Con el propósito de acercar servicios médicos especializados a las familias chiapanecas, la señora Sofía Espinoza Abarca encabezó el arranque de la Campaña de Cirugías de Cataratas 2026 en Palenque, una iniciativa que brinda la oportunidad de recuperar la visión y mejorar la calidad de vida de quienes requieren esta intervención.

Servicios

Esta jornada contempla la realización de cirugías gratuitas, mediante la coordinación del DIF Chiapas, el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado, Isstech, IMSS-Bienestar y la Secretaría de Salud, para brindar atención a las y los beneficiarios.

Durante su mensaje, Sofía Espinoza destacó la importancia de acercar estos servicios a los municipios para evitar que las familias tengan que trasladarse hasta la capital y generar gastos adicionales. Asimismo, reconoció las gestiones de la directora general de Beneficencia Pública, Selene López León, y la colaboración de las instituciones participantes.

La campaña representa una oportunidad para que las personas beneficiarias recuperen la posibilidad de realizar sus actividades cotidianas con mayor independencia y seguridad, al recibir atención especializada sin costo y más cerca de sus lugares de origen.