Teniendo como sede el Hospital “Juárez” de Arriaga, se puso en marcha la tercera fase de la Campaña de Cirugías de Cataratas 2026, iniciativa impulsada mediante la coordinación de esfuerzos entre el Sistema DIF Chiapas, el Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del estado (IPSyBP), la Secretaría de Salud, el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Chiapas (Isstech) y el IMSS Bienestar, con el propósito de acercar los servicios médicos especializados a las personas que más lo necesitan.

En esta etapa se contempla la realización de 129 cirugías gratuitas, una acción que representa una oportunidad para que la población beneficiaria recupere su capacidad visual, fortalezca su autonomía y mejore su calidad de vida.

En representación del secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, el secretario técnico, Miguel Ángel Avendaño Herrera, destacó que la suma de voluntades entre las instituciones del sector salud permite multiplicar los beneficios y avanzar hacia un modelo de atención más cercano, incluyente y con sentido humano.