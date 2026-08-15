Llevan campaña Retos en Salud a las colonias

La campaña Retos en Salud 2026 llegó a las colonias La Azteca y 6 de Junio con acciones de prevención de enfermedades, limpieza y servicios médicos. La estrategia municipal da continuidad a los operativos realizados desde 2025 en cientos de colonias de la capital chiapaneca.

En La Azteca se realizó un operativo de descacharramiento y abatización, con la participación de habitantes de la zona.

Como resultado, fueron retiradas 45 toneladas de cacharros, 137 llantas y 500 kilogramos de PET y basura que se encontraban en la vía pública y terrenos baldíos.

Acciones de prevención

Estas labores tienen como uno de sus principales objetivos reducir los espacios que pueden convertirse en criaderos del mosquito transmisor del dengue, además de contribuir a mejorar las condiciones sanitarias de las colonias.

De manera paralela, en la colonia 6 de Junio se instalaron módulos de atención donde se realizaron 219 acciones de salud, entre ellas vacunación para niñas, niños y adultos, orientación médica, dental y nutricional, planificación familiar, pruebas rápidas de VIH y sífilis, así como mediciones de glucosa y presión arterial.

También se brindó atención a animales de compañía, con la aplicación de 47 vacunas antirrábicas a perros y gatos.

Estrategia que recorre colonias

La campaña de 2025 comenzó el 7 de febrero y contempló acciones de prevención, atención médica, fumigación, abatización y recolección de cacharros.

Durante sus primeros meses, el Ayuntamiento reportó que la estrategia había alcanzado más de 300 colonias, mientras que posteriormente se informó que la cobertura superaba las 350 colonias.

Entre los sectores atendidos estuvieron Plan de Ayala, Las Granjas, Chapultepec, San Pedro Progresivo, Bienestar Social, Patria Nueva, Terán, Capulines, Emiliano Zapata y El Vergel, entre otras.