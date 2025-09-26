Llevan capacitación y bienestar al ejido Querétaro

En el marco de una gira de trabajo con el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, el director general del Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech), César Espinosa Morales, visitó el ejido Querétaro, en Ángel Albino Corzo.

Durante su estancia en la localidad, el Icatech ofreció servicios de cortes de cabello a la población, llevando la capacitación directamente a quienes más lo necesitan y promoviendo acciones que impulsan el bienestar y la transformación de las familias chiapanecas.

El titular del Icatech destacó que “seguimos construyendo la Nueva ERA de la capacitación en cada rincón de Chiapas, como una herramienta fundamental para fortalecer las habilidades productivas y generar nuevas oportunidades de desarrollo”.

Asimismo, recalcó que ver la esperanza en los rostros de la población inspira a seguir trabajando por un Chiapas con más oportunidades y un futuro más digno para todas y todos.