Llevan “Cero Hambre” a diversas zonas de Chiapas

Como parte de las acciones para apoyar a los sectores vulnerables, Martín Arturo Aquino Palacios, secretario general del Sindicato Nacional México Nueva Era, confirmó la dispersión de recursos que se está haciendo a través del proyecto llamado “Cero Hambre por Chiapas”, el cual consiste en llevar alimentación a la población que lo requiera.

Consejo

Con el respaldo de 35 representantes, que forman parte del Consejo “Cero Hambre por Chiapas”, mencionó que ahora un órgano colegiado se encargará de vigilar que haya una buena aplicación de los recursos.

La decisión no es de una cúpula, más bien, entre todos se decide hacia dónde se tienen que invertir. Detalló que a lo largo de la semana se captarán las necesidades en los diferentes sindicatos, para que los jueves se presenten las propuestas.

De esa manera se sesionarán los días viernes, para que se haga la aplicación semanal del proyecto “Cero Hambre por Chiapas”.

Aquino Palacios mencionó que después de un encuentro nacional se autorizó un incremento, para abarcar más proyectos y queden establecidas las reglas de operación y los formatos a utilizar.

Actividades

Las actividades estarán bajo la supervisión de comisiones y se encargarán de analizar la factibilidad de administrar los recursos.

Dijo que en el estado de Chiapas se pusieron en marcha estrategias pilotos, las cuales se están replicando en otras entidades del país.

Remarcó que desde el sindicato respetan a las autoridades de Chiapas, no obstante, las actividades que realizan como gremio buscan generar una contribución hacia los sectores más necesitados.

Es decir, este grupo de trabajadores ofrece ayuda para fortalecer las acciones institucionales, con la intención de seguir apoyando en distintos ejes. Sumando voluntades, agregó, se van a conseguir resultados.

Finalmente, Aquino Palacios reconoció el trabajo que ha hecho el gobierno local, y que como entidad están aportando ahora estrategias que se estarán replicando en varias regiones del territorio nacional.